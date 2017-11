Zweden wél naar WK: en dat is goed nieuws voor Anderlecht

Anderlecht nam Isaac Kiese Thelin (25) deze zomer over van Bordeaux met één doel: de spits straks voor een meerwaarde verkopen. En nu Thelin naar het WK gaat, rekent RSCA zich al rijk.

Anderlecht betaalde niet meer dan 1,5 miljoen euro voor Thelin en gaf hem een contract voor vijf jaar. Tijdens zijn huurjaar scoorde de spits nochtans maar twee keer in 25 matchen voor RSCA. “Als je mij vraagt of Thelin een speler is voor Anderlecht, zeg ik neen”, stelde Herman Van Holsbeeck. “Hij kreeg hier kansen genoeg, maar we zullen onze slag nog wel slaan.”

Paars-wit leende Thelin uit aan Waasland-Beveren, waar hij nu Belgisch topschutter is met acht goals. In de WK-kwalificatiematchen tegen Italië viel hij twee keer in bij Zweden. Toont hij zich straks op het WK, dan is hij 3 tot 5 miljoen waard. “Thelin is geen verkoopsproduct, hé”, countert zijn makelaar Miro Jaganjac. “Als hij zich toont op het WK, kan hij ook doorbreken bij Anderlecht. Van Weiler kreeg hij nooit een echte kans met al die invalbeurten. Laat hem eens tien volle matchen spelen zoals bij Waasland-Beveren en hij zal ook bij Anderlecht scoren.”

Misschien heeft hij in Brussel nog een waterkans, want voor hij naar Anderlecht kwam, stond Thelin op de lijst bij AA Gent omdat Hein Van­haezebrouck iets in hem zag. “We zien volgende zomer wel waar Thelins toekomst ligt”, besluit Jaganjac. “Isaac wil Waasland-Beveren eerst iets teruggeven voor hun vertrouwen.”

Navraag leert dat Waasland-Beveren geen percentage heeft op een latere doorverkoop en dus niets verdient als Anderlecht de Zweed in 2018 verkoopt. Zulte Waregem heeft wel zo’n doorverkooppercentage op hun RSCA-huurlingen Doumbia en Iseka.