Tip uit Marokko over aanslag, maar match Rode Duivels ging gewoon door

Brugge - Het scheelde weinig of de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Japan had niet plaatsgevonden. Enkele uren voor die zou beginnen, liep in Brugge geloofwaardige info over een dreigende aanslag ­binnen. Pas tijdens de match kon het OCAD bevestigen dat de ­dreiging geweken was. Ondertussen waren wel verscherpte ­controles gehouden.

Duizenden supporters ­waren niet op tijd voor de aftrap, om kwart voor ­negen in het Jan Breydelstadion. Omdat het druk was in het verkeer, maar vooral omdat er streng ­gecontroleerd werd bij de ingang. Metaaldetectoren draaiden op ­volle toeren, explosievenhonden deden hun ding, toeschouwers werden gefouilleerd. De 21.000 aanwezigen wisten niet dat de veiligheidsmaatregelen last minute stevig verscherpt waren. Ook de Rode ­Duivels wisten van niks toen ze van start gingen ­tegen de ­Japanners.

Goed drie uur eerder had de Brugse politie alarmerend nieuws binnengekregen. Er waren ernstige berichten over een aanslag in het stadion. Bij de Brusselse politie was daarover een anoniem ­telefoontje binnengelopen. Brugs burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) vermoedt dat het om meer dan een anoniem telefoontje ging. Volgens hem kwamen de berichten naar ons land vanuit Marokko. Dat land heeft een performante veiligheidsdienst, die onder andere een rol speelde bij het vatten van Salah Abdeslam. Onmiddellijk werd het OCAD gevraagd om een dreigingsanalyse. Het COBRA-team van de Brugse politie – het team dat moet inspringen bij gevaarlijke opdrachten – werd opgetrommeld. In de gevangenis van Brugge werden enkele extra metaaldetectoren opgevorderd.

Annuleren

“De dreiging was ook echt ernstig”, zegt Landuyt. “We hebben serieus getwijfeld om de wedstrijd volledig te annuleren. Maar in samenspraak met het OCAD en de organisatoren lieten we ze toch doorgaan.” Met verscherpte controles dus, en gewapende politiemensen werden op strategische plaatsen geposteerd. Tijdens die controles werd niets verdachts vastgesteld. Pas in de loop van de wedstrijd kwam het geruststellende resultaat van de dreigingsanalyse.

In het Jan Breydelstadion was sowieso maar een handvol mensen op de hoogte van de situatie: de politie, het management van Club Brugge en enkele mensen van de Voetbalbond. “Om geen paniek te creëren, hebben we het in dat kringetje gehouden”, klinkt het in bondskringen. “Ook spelers en trainers wisten van niets. Wij hebben alleszins geen druk uitgeoefend om de wedstrijd te laten plaatsvinden. Je speelt niet met de veiligheid van 21.000 mensen. Niet dat we schrik hadden tijdens de match, we waren wel extra op onze hoede.”

De Duivels schrokken wel, toen ze het nieuws kort na de match vernamen. “Ik val compleet uit de lucht”, zei doelman Simon Mignolet. “Dit is wel erg. Ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben, als ik het geweten had tijdens de wedstrijd.”

Het OCAD, noch minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), was gisteravond laat bereikbaar voor een reactie. Het Crisiscentrum en de federale ­politie wilden geen commentaar geven op het ­incident. Korpschef Dirk Van Nuffel van de Brugse politie reageerde wel nog op het feit dat duizenden supporters het begin van de match misten. “We hopen op het begrip van de fans voor de genomen veiligheidsmaatregelen.”