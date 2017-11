Marc Wilmots niet langer bondscoach van Ivoorkust

Marc Wilmots is niet langer bondscoach van Ivoorkust. Dat liet de voormalige speler en trainer van de Rode Duivels zelf weten op Twitter.

“Vandaag werd er in onderling overleg beslist om de samenwerking met Ivoorkust te stoppen”, zo schreef de 48-jarige Wilmots op Twitter. “Ik wil de supporters, de spelers en de staf bedanken. Ik wens jullie het beste voor de toekomst.”

Desastreus parcours

Wilmots werd in maart van dit jaar aangesteld als bondscoach van ‘Les Eléphants’. Er kwam echter al snel kritiek op zijn werk en toen hij afgelopen weekend de kwalificatie voor het WK miste, was zijn positie echt onhoudbaar geworden.

Vier nederlagen, een gelijkspel en amper één overwinning, twaalf tegendoelpunten: de balans na acht maanden is barslecht. “Heel Ivoorkust, heel de bevolking is ontgoocheld”, verkondigde Wilmots afgelopen weekend nog. “Mijn toekomst? Het is nooit goed om uitspraken te doen in volle emotie. Ik ga nu een discussie houden met de bondsvoorzitter om te kijken wat de toekomst brengt.”

Voor Ivoorkust, aanwezig op de jongste drie WK’s, is dit misgelopen ticket het einde van een gouden generatie, waarvan Gervinho (30) en Salomon Kalou (32) de laatste overlevers waren.