Buitenlandse media teleurgesteld na match tegen Japan: “Doelpunt Lukaku enige hoogtepunt op triestige avond”

De Rode Duivels blijven hot in het buitenland, dus wordt er steeds met argusogen gekeken naar de prestatie van onze nationale ploeg. Na de wedstrijd tegen Japan bleven ook heel wat buitenlandse media op hun honger zitten. Het Franse toonaangevende L’Equipe was het meest uitgesproken in de onvrede. “België staat vijfde op de Wereldranglijst, maar daar was gisteren weinig van te merken”, zo klonk het daar. Verder kwamen natuurlijk vooral recordman Lukaku en de terreurdreiging aan bod.

De Franse sportkrant L’Equipe stuurde een mannetje naar Brussel, en die zag nog heel wat werkpunten voor de Rode Duivels. “België staat vijfde op de Wereldranglijst, maar daar was gisteren weinig van te merken”, vond L’Equipe. “Het feit dat Lukaku alleen topschutter werd in de Belgische geschiedenis, was bijna het enige hoogtepunt op een verder triestige avond op een ongeschikt voetbalveld”, klinkt het hard.

“België mist al even snelheid in de omschakeling en de kracht om een stevige overwinning te boeken”, zo vond L’Equipe. De Fransen zagen verder een goede Simon Mignolet, die zijn netten schoon hield op schoten van Sugimoto en Elbar. “Japan stond goed georganiseerd, maar moesten uiteindelijk de duimen leggen na een goede individuele actie van Chadli en het doelpunt van Lukaku”, aldus L’Equipe.

“Duivels overtuigen niet”

Bij onze Noorderburen was er op woensdag vooral veel aandacht voor het Nederlandse elftal en hun toekomst, nu Advocaat — eindelijk — verklaarde ermee op te houden. Wat betreft België en de Rode Duivels, wordt uiteraard gefocust op recordman Romelu Lukaku. “Duivels overtuigen niet”, zo zag de NOS, die de wedstrijd van de Rode Duivels kort aan bod lieten komen naast de meer gemediatiseerde interlands Duitsland-Frankrijk en Engeland-Brazilië.

Foto: BELGA

Voetbal International wist dat de Rode Duivels een goede prestatie wilden neerzetten na de teleurstellende 3-3 tegen Mexico. “Dat lukte voor rust maar mondjesmaat, zeker omdat keeper Eji Kawashima in de weg lag bij inzetten van Lukaku en Kevin De Bruyne. Echt overtuigend was het allemaal niet wat De Rode Duivels lieten zien”, klinkt het daar. De Telegraaf hield het kort op “een kleine zege voor België”. Letterlijk of figuurlijk, dat is kwestie van interpretatie...

“Cagey affair”

In Engeland wordt natuurlijk de prestatie van Romelu Lukaku extra uitgelicht. “De spits staat al zeven wedstrijden droog bij Manchester United, maar wist toch België de zege te bezorgen”, aldus de Daily Star. “Lukaku zal hopen dat zijn heldhaftig optreden bij de nationale ploeg hem inspireert zijn doelpunten op clubniveau terug te vinden”, klinkt het daar verder. De Star zag tevens dat de match tegen Japan “a cagey affair” was, een moeilijke match dus.

Foto: AFP

Dezelfde trend zette zich verder bij de Daily Mail en de BBC. “Lukaku, nog altijd maar 24, werd de redder van België tegen Japan”, zo zag de Daily Mail de wedstrijd. Die zagen ook hoe Dries Mertens, spelend in Italië maar al lang op de radar van de Engelse topclubs, geen impact wist te maken op de wedstrijd. De Britse openbare omroep BBC hield het verslag ‘sec’, maar stelde dat België nu toch al 15 wedstrijd ongeslagen is.

In de overige buitenlandse media komen de Duivels kort aan bod. Het Italiaanse Corriere Dello Sport zag hoe “de Duivels het moeilijker hadden dan verwacht tegen Japan”, maar hoe Romelu Lukaku uiteindelijk toch binnenkopte op aangeven van Chadli. Het Duitse Bild bericht dat Romelu Lukaku “het briljante jaar van de Rode Duivels afsloot met een record als kers op de taart”. Het Spaanse AS tenslotte wist dat heel wat protagonisten ontbraken bij België, maar dat de Rode Duivels tegen Japan zochten om de twijfels de wereld uit te helpen… en Lukaku uiteindelijk de 1-0 winning goal binnenkopte.