Diego Maradona wil als bondscoach met Argentinië naar WK en solliciteert openlijk via opmerkelijk kanaal

Diego Maradona wil weer bondscoach van Argentinië worden. De legendarische oud-voetballer, die de Argentijnen in 1986 aan de wereldtitel hielp, beval zichzelf aan na de oefennederlaag van de nationale ploeg van zijn land tegen Nigeria (4-2). “Ik wil terug”, liet hij weten via Instagram.

Maradona maakte via een prestatietabel duidelijk waarom hij de huidige bondscoach Jorge Sampaoli moet opvolgen. ‘Pluisje’ boekte in zijn periode als bondscoach tussen 2008 en 2010 achttien overwinning en zes nederlagen, een winstpercentage van 75 procent. Een hogere score dan voorgangers als César Luis Menotti en Daniel Passarella. Sampaoli komt in dat lijstje evenwel niet voor.

“Wie wint er meer?”, schrijft Maradona naast de tabel. “Laten we conclusies trekken: we geven ons prestige weg, maar de spelers hebben geen schuld. Ik wil terugkeren.” Argentinië had onder Sampaoli bijzonder veel moeite om zich te plaatsen voor het WK in Rusland. Maradona uitte tijdens de kwalificatieperiode meermaals kritiek op hem.