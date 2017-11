Stoke-doelman Jack Butland staat enkele weken aan de kant met vingerbreuk

Stoke City zal het “allicht drie à vier weken” zonder doelman Jack Butland moeten stellen. Dat heeft assistent-manager Mark Bowen verklaard op de site van de Premier League-club. Butland brak vorige week tijdens een training van de Engelse nationale ploeg een vinger.

“De blessure moet genezen, dat is het allerbelangrijkste”, sprak Bowen. “Ik ben geen dokter, maar een dergelijke blessure kan tussen de drie en zes weken duren. Maar wij hopen op een revalidatie van drie à vier weken.”

Stoke staat na elf speeldagen op de veertiende plaats in de Premier League. Butland stond in elk competitieduel dit seizoen onder de lat. Lee Grant zal hem maandag in de volgende wedstrijd tegen Brighton meer dan waarschijnlijk vervangen.