DMM.com bevestigt overname STVV: “Nog geen beslissing over nieuwe voorzitter”

STVV heeft woensdagvoormiddag meer uitleg gegeven over de toekomstplannen van de club. Het Japanse bedrijf DMM.com bevestigde de overname van STVV. Wie de nieuwe voorzitter wordt, werd nog niet meegedeeld.

Yusuke Muranaka voerde het woord voor de webwinkel, die in het verleden al de Japanse nationale ploeg sponsorde. Hij deed dat in zijn moedertaal. Opvallend: noch Roland Duchâtelet noch zijn partner Marieke Höfte was aanwezig in de zaal.

Muranaka was vol lof over STVV. “België is een groot voetballand, en STVV een dynamische club in volle groei met een interessante infrastructuur. We kunnen hier heel wat leren.”

“We willen op basis van onze ervaringen de club én de stad nieuwe ideeën bijbrengen, en wie weet zelfs de Japanse cultuur introduceren. We willen bijvoorbeeld een systeem opzetten dat fans voor en na de match entertaint.”

Toch wilde Muranaka niet gezegd hebben dat er nu plots een grote Japanse aanwezigheid zal zijn op Stayen. “We gaan niet zomaar Japanse spelers of coaches introduceren. We zullen de ploeg enkel versterken wanneer dat nodig is, en dat telkens in overleg doen. De nationaliteit mag daarbij geen rol spelen.”

Familie Duchâtelet

Volgens CEO Philippe Bormans zal er weinig veranderen aan de dagelijkse werking van de club. “De voorbije weken zijn er al mensen van DMM.com bij ons aan de slag gegaan.”

Maar wie wordt dan de nieuwe voorzitter? “Marieke Höfte blijft tot 1 december bij ons. We zullen later meedelen wie haar vervanger wordt. We vonden het hoe dan ook ongepast om vandaag al afscheid te nemen van de familie Duchâtelet, die de voorbije vijftien jaar heel veel voor ons heeft betekend. We gaan later een afscheid plannen. We blijven sowieso verbonden aan de familie want we blijven het stadion van hen huren.”