Dit was de echte aanleiding voor het terreuralarm bij de Rode Duivels

Brugge - De aanleiding van het terreuralarm tijdens de match België - Japan was een gesprek op de Brusselse metro, dat door een passagier werd opgevangen. De vrouw hoorde dinsdagmiddag flarden van een conversatie tussen enkele mannen, waarbij ze leken te spreken over een aanslag. Ze leidde uit het gesprek ook af dat het om een voetbalmatch leek te gaan.

De ongeruste vrouw belde daarna voor alle zekerheid naar de Brusselse politie. Die waarschuwden op hun beurt de Brugse lokale politie. Op basis van die informatie besloot men in Brugge om extra veiligheidsmaatregelen te nemen aan het Jan Breydelstadion: er werden metaaldetectoren opgevorderd en snuffelhonden. Gewapende agenten werden op strategische posities geposteerd.

Even werd zelfs overwogen om de wedstrijd af te gelasten. Tijdens de rust oordeelde het OCAD na een analyse, dat de informatie niet alarmerend was.

De Brugse burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) vertelde dinsdagavond nog dat er een tip vanuit Marokko was gekomen, waarin gewaarschuwd werd voor een aanslag.

Duizenden supporters te laat

Duizenden supporters ­waren dinsdag niet op tijd voor de aftrap, om kwart voor ­negen in het Jan Breydelstadion. Omdat het druk was in het verkeer, maar vooral omdat er streng ­gecontroleerd werd bij de ingang. Metaaldetectoren draaiden op ­volle toeren, explosievenhonden deden hun ding, toeschouwers werden gefouilleerd. De 21.000 aanwezigen wisten niet dat de veiligheidsmaatregelen last minute stevig verscherpt waren. Ook de Rode ­Duivels wisten van niks toen ze van start gingen ­tegen de ­Japanners.