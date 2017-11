Italiaanse bondscoach countert kritiek: “Slecht voetbal? Italië heeft beste balans in 40 jaar”

De toekomst van Giampiero Ventura aan het hoofd van de Italiaanse nationale ploeg oogt erg onzeker na de pijnlijke uitschakeling in de barrages om het WK van volgend jaar in Rusland tegen Zweden. Maar de 69-jarige bondscoach bijt van zich af: 'Mijn balans is een van de beste van de afgelopen veertig jaar.'

Ventura werd aan de tand gevoeld door journalisten van ‘Le Iene’, een populair satirisch televisieprogramma in de laars. Toen die opmerkten dat de Squadra de afgelopen twee jaar, sinds Ventura na het EK 2016 overnam, 'erg slecht' voetbalde, verweerde de trainer zich. 'Ik verloor in die periode slechts twee matchen', verklaarde hij schijnbaar zonder ironie. 'Dat is een van de beste resultaten van de laatste veertig jaar. Maar net zoals eerder vraag ik toch vergiffenis aan alle Italianen.'

Dat Ventura de balans van zijn periode, nadat Italië voor het eerst sinds 1958 naast een WK grijpt, hoger inschat dan dat van coaches die de laatste fases van een groot tornooi haalden, schiet bij veel Italianen in het verkeerde keelgat. Extra pijnlijk wordt het voor de bondscoach wanneer zijn twee verliesmatchen waarvan hij spreekt er eigenlijk drie blijken te zijn. Onder zijn hoede verloor de Squadra van Frankrijk, Spanje en Zweden. Italië won negenmaal en speelde vier keer gelijk.

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) komt woensdag in een spoedzitting bijeenn. Verwacht wordt dat dan een beslissing zal genomen worden over Ventura.