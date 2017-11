Weet u het beter dan de videoref? Oordeel hier zelf!

Het grootste risicoberoep van ons land? Videoref in de Jupiler Pro League. Er gaat geen week voorbij of de videoscheidsrechter is kop van jut. Voorzitters, trainers, analisten, supporters: allemaal schoten ze de voorbije maanden met scherp op de vermaledijde man in het busje. “Van de twaalf keer dat de videoref dit seizoen in de Jupiler Pro League tussenkwam, waren acht beslissingen de juiste”, benadrukte scheidsrechtersbaas Johan Verbist vorige week. Wij zetten die twaalf beslissingen op een rijtje. Oordeelt u gerust zelf.

De videoref wordt dit seizoen voor het eerst getest in de Jupiler Pro League. Behalve 48 duels uit de reguliere competitie (drie thuismatchen per club) zal de VAR ook ingeschakeld kunnen worden voor de 30 wedstrijden van de Play-offs, de finale van Play-off 2, de barragematch tussen Play-off 1 en Play-off 2, de finale van de Croky Cup en de twee barragewedstrijden voor promotie uit de Proximus League (1B).

Verbist heeft na veertien speeldagen een eerste balans opgemaakt en die cijfers voorgelegd aan de Pro League. Twaalf keer is de VAR tussengekomen, waarvan vier keer foutief. “In sommige gevallen moest de videoref tussenkomen, maar deed hij dat niet. Of hij kwam tussen als dat niet moest”, lichtte Pierre François, CEO van de Pro League, toe. Acht keer op twaalf tussenkomsten had de videoref het bij het rechte eind. “Maar bij die acht correcte tussenkomsten zijn er ook gevallen waarbij de hoofdscheidsrechter zijn videoref niet gevolgd heeft. Dat was bijvoorbeeld het geval in Charleroi-Gent.” U kan hieronder alle twaalf fases bekijken en zelf oordelen of de scheidsrechter het bij het rechte eind had.

Wij maakten van de interlandbreak ook gebruik om eindelijk de videorefs zelf aan het woord te laten. Donderdag leest u bij ons wat de videorefs zelf vinden van de kritiek op hun werk. Welke opmerkingen vinden ze terecht? Welke kritiek is ongegrond? Wat kan er volgens hen beter? Waar moeten wij als supporter rekening houden? U leest het verhaal hier donderdag.

5 november: KV Oostende - Zulte Waregem: doelpunt Cordaro wordt afgekeurd

Cordaro scoort voor Zulte Waregem, maar bij KV Oostende is er appel voor hands van Iseka. De videoref wordt erbij gehaald. Lambrechts keurt het doelpunt van Cordaro af. Hij geeft aan dat Iseka de bal met de bovenarm heeft geraakt.

29 oktober: Club Brugge - STVV: Club Brugge behoudt strafschop

Ruud Vormer gaat maar al te graag over de grijparmen van doelman Pirard. Bram Van Driessche geeft een strafschop voor Club Brugge. De videoref geeft aan de ref aan om de beelden nog eens te herbekijken. Meer dan een minuut en voor de Brugse spionkop herbekijkt Bram Van Driessche veelvuldig de beelden. Uiteindelijk wijzigt hij zijn beslissing niet. Strafschop voor Club.

28 oktober: KV Kortrijk - Racing Genk: handsbal of aangeschoten bal?

Na een vrije trap van Malinovkyi kopt Colley tegen de hand van Pylyp Budkivskyi. Wim Smet wacht op een sein van de videoref, neemt zijn tijd en beslist om de bal op de stip te leggen.

27 oktober: Charleroi - AA Gent: Kubo aangetikt, maar geen strafschop

Bij de eerste aanval van de bezoekers is het meteen prijs. Kubo krijgt een tikje van Dessoleil in het strafschopgebied, de videoref wordt erbij gehaald. Scheidsrechter Delferière neemt zijn tijd om de beelden te bekijken. Hij beslist uiteindelijk om geen penalty toe te kennen.

15 oktober: Standard - Kortrijk: geen penalty, maar rode kaart voor Pocognoli

Ref Luc Wouters legt de bal op de stip voor Standard. Attal loopt Pocognoli aan in de zestien. De videoref roept scheidsrechter Wouters tot de orde. Op de videobeelden is te zien dat Attal Pocognoli niet raakt en dat de Standard-kapitein over zijn eigen benen struikelt. Maar Wouters beoordeelt de actie als een schwalbe en geeft Pocognoli geel. Zijn tweede gele kaart zelf en zo moet hij gaan douchen.

14 oktober: AA Gent - Waasland-Beveren: geen gele, maar rode kaart voor Camacho

Waasland-Beveren moet met een man minder verder. Delferriere geeft Rudy Camacho een gele kaart, maar de videoref grijpt in. Hij raadt de ref aan om de beelden te herbekijken. Terecht, zo oordeelt Delferriere want hij verandert zijn gele in een rode kaart. Waasland-Beveren moet met een man minder verder.

30 september: Eupen - Racing Genk: toch een strafschop voor Racing Genk

De Genk-spelers claimen een penalty nadat Samatta de bal tegen de arm van Wague kopt. Ref Verboomen fluit niet. Verboomen haalt er de videoref bij en geeft toch een strafschop.

22 september: Antwerp - KV Kortrijk: geen penalty voor Antwerp

Ajagun laat het been hangen en veroorzaakt een penalty. Of niet? De videoref wordt erbij gehaald. Corryn krijgt geel voor een schwalbe na de tussenkomst van de videoref.

10 september: KV Mechelen - KV Oostende: Siani ontsnapt niet na stevige fout

KVO-aanvoerder Siani gaat door op Vitas. Ref Verboomen heeft de fout niet gezien, maar via een interventie van de videoref krijgt Siani toch verdiend geel.

26 augustus: Racing Genk - KV Mechelen: geen penalty voor Genk

Ingevartsen wordt neergeduwd in de zestien. Scheidsrechter Wim Smet fluit penalty. De videoref moet tussenkomen op vraag van Schoofs. Die oordeelt dat de strafschop niet terecht was. Rits zou reglementair op de bal getackeld hebben.

13 augustus: STVV - Standard: rode kaart voor Sa

In de blessuretijd van de derby op het veld van STVV (1-0) trapt Orlando Sa na met een trap achter het steunbeen op Steven De Petter. Scheidsrechter Alexandre Boucaut heeft de fase niet gezien, maar wordt door de VAR wel aangemaand de beelden te bekijken. Boucaut haalt op basis van de tv-beelden vrij snel de rode kaart boven.

5 augustus: Moeskroen - Charleroi: toch penalty

Olinga gaat neer in de zestien. Wim Smet twijfelt of dit een strafschop verdient. Hij gaat de beelden bekijken aan de zijlijn. Na lang aarzelen geeft Smet de strafschop.

De vier videorefs uit de Jupiler Pro League krijgen eindelijk de kans om zich te verdedigen: donderdag in Het Nieuwsblad.