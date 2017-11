Aritz Aduriz heeft zijn contract bij Athletic Bilbao verlengd tot 2019. Dat heeft de Spaanse club woensdag bekendgemaakt. In de overeenkomst is een opstapclausule van maar liefst veertig miljoen euro opgenomen.

De 36-jarige Aduriz trof dit seizoen al negen keer raak. Hij maakte vier doelpunten in de Primera Division en vijf in de Europa League. Bilbao staat na elf speeldagen op de vijftiende stek in de Primera Division.