Ex-topvoetballer speelt mee in ludieke campagne ter preventie van teelbalkanker

Kent u Carlos Valderrama nog? De ietwat vreemd gecoiffeerde Colombiaan gold jarenlang als één van de meest getalenteerde middenvelders van Midden-Amerika. El Pibe wordt momenteel ingeschakeld in een campagne ter preventie van teelbalkanker.

In de bewuste campagnespot wordt gebruik gemaakt van oude beelden. Valderrama maakt zich met Valladolid klaar voor een hoekschop tegen het machtige Real Madrid. Op de beelden is duidelijk zichtbaar hoe Real-vedette Michel met de hand de testikels van zijn Colombiaanse opponent monstert. Het is met die beelden dat Valderrama probeert duidelijk te maken hoe mannen zelf op eenvoudige wijze hun testikels manueel kunnen controleren op de aanwezigheid van teelbalkanker.