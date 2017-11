Zelf vond hij het zo slecht nog niet maar Giampiero Ventura is toch niet langer bondscoach van Italië

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft woensdagavond weinig verrassend afscheid genomen van haar bondscoach Giampiero Ventura. Ventura slaagde er niet in de Squadra Azzurra naar de Wereldbeker van volgende zomer in Rusland te leiden. Italië is er zo voor het eerst sinds 1958 niet bij op een WK.

De barragewedstrijden tegen Zweden bleken te zwaar voor de troepen van Ventura. Na een 1-0 nederlaag in Solna in de heenwedstrijd, bleef het maandag in Milaan 0-0. In de groepsfase was Italië (23 punten) in poule G tweede geworden na Spanje (28 ptn).

De 69-jarige Ventura toonde na afloop weinig berouw. Dinsdag liet hij in een televisieshow nog optekenen dat Italië onder hem een uitstekende periode kende en het beter deed dan onder zijn voorgangers: “Slecht voetbal? Italië heeft beste balans in 40 jaar...”

LEES OOK: Italië in tranen na pijnlijke uitschakeling, sportkranten zijn snoeihard en roepen om revolutie