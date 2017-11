Seizoen Jupiler Pro League gaat van start amper twee weken na WK, nieuwe datum voor bekerfinale

De Raad van Bestuur van de Pro League heeft de grote lijnen voor de kalender van de Jupiler Pro League jaargang 2018-2019 vastgelegd. Volgend seizoen wordt de competitie op vrijdag 27 juli 2018 op gang getrapt. Uiterlijk in het weekend van 18 mei 2019, wanneer de tiende en laatste speeldag van de play-offs op het programma staat, zal de landskampioen gekend zijn.

De finale van het WK in Rusland wordt pas op 15 juli gespeelde maar de Jupiler Pro League zal volgend seizoen al op vrijdag 27 juli 2018 van start gaan, dus amper twee weken na het wereldkampioenschap. De reguliere competitie van de Jupiler Pro League eindigt in het weekend van 16 maart 2019. Twee weken later wordt de eerste play-offwedstrijd afgewerkt. De tiende en laatste speeldag van de play-offs zal in het weekend van 18 mei 2019 afgewerkt worden.

Een grote verandering ten opzichte van het huidige seizoen is de datum van de finale van de Croky Cup. In 2018-2019 zal de finale gespeeld worden op woensdag 1 mei, Dag van de Arbeid. Omdat dat een feestdag is, wordt de strijd om de Beker van België ‘s namiddags betwist. De bekerfinale staat geprogrammeerd tussen de zesde en zevende speeldag van de play-Offs. Dit seizoen wordt de finale van de Croky Cup gespeeld tussen het einde van de reguliere competitie en het begin van de play-Offs op 17 maart.

In 1B beginnen ze er een week later aan dan in 1A. De Proximus League gaat van start op 3 augustus 2018, de reguliere competitie eindigt net als in de Jupiler Pro League in het weekend van 16 maart 2019. De play-downs beginnen op 23 maart.