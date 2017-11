Saint-Etienne en coach Oscar Garcia gaan uit elkaar

De Franse eersteklasser AS Saint-Etienne heeft woensdag op haar website het vertrek van hoofdcoach Oscar Garcia meegedeeld. De Spanjaard was de voorbije vijf maanden aan de slag bij de groenhemden, die momenteel zesde staan in de Ligue 1.

“De overeenkomst bevat geen ontslagvergoeding, omdat Oscar Garcia geen geld meer wilde van de club na zijn laatste match als hoofdcoach”, bevestigden Les Verts op hun website. Julien Sablé, de huidig directeur opleidingen en voormalig kapitein van de club, neemt voorlopig de leiding over.

De 44-jarige Garcia tekende in juni een contract voor twee seizoenen bij Saint-Etienne, als opvolger van clubmonument Christophe Galtier. Hij kwam van RB Salzburg in Oostenrijk, waarmee hij twee maal kampioen was geworden.

“Oscar Garcia had zijn wens uitgedrukt om Saint-Etienne te verlaten”, aldus de club. “De twee partijen hebben vervolgens een akkoord gevonden om vriendschappelijk uit elkaar te gaan. Ook de contracten van de assistenten van Garcia, Ruben Martinez, Enrique Sanz en Antonio Puche, werden ontbonden.”