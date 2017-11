“We gaan schieten in de tribune”: hoe een gesprek in de metro leidde tot een terreuralarm voor België - Japan

Brugge - Drie mannen in de Brusselse metro zijn verantwoordelijk voor het terreuralarm ­tijdens de interland België-Japan dinsdagavond. “We gaan schieten op de ­tribune”, klonk het luid ­genoeg opdat een vrouw die even verderop zat het kon horen. Ze verwittigde de ­politie en bijna werd de ­wedstrijd afgelast.

“Beter een telefoontje te veel en niks aan de hand dan één te weinig en een nieuwe aanslag. Alle alarmbellen zijn afgegaan en er is juist gehandeld”, klinkt het bij veiligheidsdiensten, ­gerecht en politie over de terreurdreiging tijdens de interland België-Japan in het Jan Breydelstadion.

Het metrotafereel speelde zich af rond 16 uur dinsdagnamiddag aan halte Simonis. Drie mannen van het Noord-Afrikaanse type vertelden over een plan om “iets te doen”. De woorden “schieten” en “tribune” werden uitgesproken en er was ook een verwijzing naar het Koning Boudewijnstadion. De mannen, dertigers, stapten van de metro. De vrouw aarzelde niet en meldde het voorval aan de politie. We zijn op dat moment vier uur voor de wedstrijd van de Rode Duivels.

Die speelden dan wel in Brugge en niet op de Heizel, toch vreesden de ordediensten in Brugge voor een aanslag. Even werd overwogen om de wedstrijd tijdens de rust – om 21.30 uur – af te gelasten. Dat gebeurde niet na een analyse door het OCAD.

Het parket van Brussel spoort het trio op. Het gerecht wil weten wat hun bedoelingen waren. De Brugse burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) vertelde dinsdagavond nog dat er een tip vanuit Marokko was gekomen, waarin gewaarschuwd werd voor een aanslag. Maar dat blijkt volgens een welingelichte bron niet zo te zijn.