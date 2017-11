Neymar bouwt feestje in mooi en bekend gezelschap

Zoals zovelen had Neymar deze week ­internationale verplichtingen. Maar daar hoorden in principe geen feestjes bij. De Braziliaanse spits van PSG trok dinsdagavond, na de oefenmatch tegen Engeland, toch het Londense nachtleven in en bleef daar ook tot de vroege uurtjes.

In bekend gezelschap, want niet alleen de Brazi­liaans-Engelse presentatrice Layla Anna-Lee was erbij, maar ook actrice/zangeres Demi Lovato. De 25-jarige Amerikaanse is niet alleen leeftijdsgenote van Neymar, maar dus ook een vriendin. Ze trokken onder meer langs het Ambassador Casino, maar het is niet bekend of ze daar winst of verlies maakten. In het geval van Neymar en Lovato maakt dat ook bitter weinig uit.