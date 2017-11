Oefenen Rode Duivels tegen Messi? Argentinië wil wel, maar Belgische bond kan hen (voorlopig) niet betalen

De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli heeft België aangewezen als zijn favoriete oefenpartner in maart. Lionel Messi en co. reizen in maart voor hun WK-voorbereiding naar Europa en Argentinië wil tegen een Afrikaanse of Aziatische en tegen een Europese tegenstander oefenen. Als het van Sampaoli afhangt, worden dat de Rode Duivels. Alleen: de Belgische bond kan de Argentijnen voorlopig niet betalen.