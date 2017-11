“Eurostadion klaar in 18 maanden”, gelooft UEFA dat...?

Vandaag presenteren voorzitter Gérard Linard en CEO Koen De Brabander namens de voetbalbond hun realisaties en visie. Komt aan bod: het Eurostadion. Ten laatste op 7 december beslist de UEFA of Brussel nog gaststad kan zijn voor het EK 2020.

Het doet dat onder meer op basis van een technische audit bij bouwheer Ghelamco. Andreas Schär, verantwoordelijke voor de stadions, kwam vrijdag langs met experts. Ze bekeken vooral de planning, want ze moeten zeker zijn dat het stadion er begin 2020 staat.

“We hebben die bijna dag per dag overlopen, ook qua manpower”, zegt Philip Neyt, bestuurder van Ghelamco. “Eerst zouden we in 24 maanden bouwen, nu is dat 18 maanden. We moesten aantonen dat dat haalbaar is. We kregen al feedback, maar het blijft afwachten.”

De voetbalbond kan vandaag een update geven. Intussen moet de buurtweg nog worden afgeschaft om het stadion te kunnen vergunnen. Ghelamco probeert Anderlecht weer aan tafel te krijgen, maar paars-wit bestudeert een uitbreiding van het Constant Vanden Stockstadion.