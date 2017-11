Teodorczyk steelt de show bij Anderlecht, doelman Sels is out

Anderlecht organiseerde de eerste open training van het seizoen en er zakten zowat vijfhonderd fans af naar het Vanden Stockstadion. Zij zagen hoe Vanhaezebrouck training gaf aan twaalf veldspelers en twee keepers.

Van de vele internationals waren alleen Dendoncker en Hanni al terug, terwijl Kara, Obradovic, Chipciu, Stanciu en Onyekuru pas ten vroegste vandaag worden verwacht. Opvallende aanwezige was wel Teodorczyk, terug na een paar extra dagen vakantie. De Pool is zaterdag tegen Moeskroen geschorst, maar stal wel de show door te scoren met een scorpion kick. Ook de Sloveen Beric trapte zowat alles binnen.

Met Sels en Gerkens waren er ook twee geblesseerden. Sels heeft last aan de kniepees en is wellicht out voor Moeskroen.

Anderlecht Belgische hofleverancier op WK

Anderlecht zal in principe de Belgische ploeg zijn die het meeste WK-gangers aflevert. Liefst 10 spelers maken een reële kans op het WK. Sels en Dendoncker met België, Kara met Senegal, Spajic en Obradovic met Servië, Onyekuru met Nigeria, Thelin met Zweden, Trezeguet met Egypte, Teo met Polen en Harbaoui eventueel met Tunesië. De FIFA voorziet 209 miljoen om de clubs te compenseren. Op het WK 2014 was dat 5.800 euro per WK-dag per speler, in 2018 ligt dat bedrag hoger. Het geld voor Sels en Onyekuru is wel voor hun moederclubs Everton en NEwcastle.

Opvallend: Club Brugge heeft nu geen enkele grote kandidaat-WK-ganger. Op de tweede plaats komt Gent met 7 man: Kalinic (Kroatië), Simon (Nigeria), Kubo (Japan), Mitrovic (Servië), Bronn (Tunesië), Avila (Panama) en eventueel Foket (België).