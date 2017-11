Club Brugge richt zijn pijlen op Japanse sensatie van Waasland-Beveren, ook Anderlecht heeft interesse

Bij Club Brugge zijn ze al bezig met hun transferhuiswerk voor januari. Op hun lijst staat niet alleen Eupen-keeper Hendrik Van Crombrugge, maar ook Ryota Morioka (26). De spelverdeler was bij Waasland-Beveren al goed voor 7 goals en 8 assists. Al ziet ook Anderlecht potentieel in de Japanse international.

Club Brugge kijkt al sinds vorige zomer uit naar een extra creatieve spelverdeler. Blauw-zwart heeft wel Hans Vanaken, maar het verhaal van Lior Refaelov in Brugge loopt af. In augustus werd even ­tevergeefs getrokken aan Yohan Croizet van Mechelen en ook toen dook de naam van ­Morioka al op.

Club wuifde dat daarna wel weg, maar nu hebben ze op de Freet­hiel weet van hernieuwde Brugse interesse in Morioka. Het is zelfs niet uitgesloten dat Waasland-Beveren meewerkt aan een wintertransfer, op voorwaarde dat het geen concreet uitzicht meer heeft op Play-off 1 of bekerwinst en als de juiste prijs wordt betaald. De Waaslanders namen Morioka in juni voor 275.000 euro over van het Poolse Slask Wroclaw met een contract tot 2020, maar nu de balkunstenaar uitpakte met 7 goals en 8 assists in 15 matchen is hij zeker het tienvoudige waard. Minstens 2,5 miljoen dus, zeker nu Morioka ook een Japans international is met uitzicht op het WK voetbal in 2018.

Idealiter verkoopt Waasland-Beveren zijn sensatie en ontdekking pas na het huidige seizoen, maar het Beverse bestuur begrijpt dat een speler soms sneller onhoudbaar wordt dan gedacht.

Nieuwe Stanciu?

Dat komt ook omdat Club Brugge niet de enige gegadigde is voor Morioka. Ook ­Anderlecht heeft de ­Beverse spelverdeler op de radar staan, al is de interesse van paars-wit nog niet zo concreet. Bij RSCA wachten ze eerst af wat er zal gebeuren met de man van 10 miljoen: Nicolae Stanciu. Als die (definitief) zou vertrekken, is er ruimte voor een nieuwe nummer tien zoals Morioka. Ook omdat Sofiane Hanni dit seizoen niet meer hetzelfde hoge niveau haalt als vorig jaar, toen hij goed was voor 13 goals en 19 assists.