Ook Janice Cayman stoot met Montpellier door naar kwartfinales van de Champions League

Montpellier heeft in de terugwedstrijd van de 1/8e finales van de Champions League verpletterend gewonnen van Brescia (6-0). Onze landgenote Janice Cayman speelde de wedstrijd uit voor Monpellier, maar nam niet deel aan het doelpuntenfestijn. Zo vervoegt Montpellier het Wolfsburg van Tessa Wullaert, dat eerder op de avond een ticket voor de kwartfinales wist te bemachtigen tegen Fiorentina.

Bij Montpellier mocht Janice Cayman starten. De Red Flame liet het scoren over aan haar teamgenoten. Brescia, dat in de vorige ronde het Ajax van Nicky Van den Abbeele en Davina Philtjens uitschakelde, verloor ook al de heenwedstrijd tegen Montpellier met 2-3.

De loting voor de kwartfinales zal op 24 november plaatsvinden in Nyon. Tussen 21 en 29 maart strijden de acht laatste ploegen om een plaats in de halve finales. De finale wordt op 24 mei gespeeld in Kiev.