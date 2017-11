Alle WK-deelnemers zijn bekend: stel hier jouw droompoule samen voor de Rode Duivels

Ze zijn eindelijk allemaal bekend, de 32 WK-gangers van komende zomer. Peru pakte woensdagnacht het laatste ticket na een 2-0 zege tegen Nieuw-Zeeland, dus kan het speculeren beginnen: tegen wie spelen de Rode Duivels op het WK? De vier potten liggen definitief vast, op 1 december staat de WK-loting op het programma. Zolang moet u niet wachten: kies nu al tegen wie u de Rode Duivels het liefst ziet spelen!

Het wordt een bont allegaartje: 13 Europese landen (plus gastland Rusland), 5 Afrikaanse deelnemers, 5 uit Azië, 5 absolute toppers uit Zuid-Amerika en 3 landen uit Midden- en Centraal-Amerika. Uit elke pot wordt een ploeg in één van de acht groepen geloot.

In een groep kunnen maximaal twee Europese landen bij elkaar zitten. Dat betekent dat België zomaar Spanje, Engeland of Servië kan loten. Van elk ander werelddeel mag er maar één ploeg in een poule zitten. Een poule waar de Rode Duivels worden uitgeloot tegen Egypte én Marokko is zo niet mogelijk.

Stel hier jouw droompoule samen:

Welk land kies je uit Pot 2?

Welk land kies je uit Pot 3?

Welk land kies je uit Pot 4?

Hier kan u de loting al eens simuleren!

Pot 1: Rusland - Duitsland - Brazilië - Portugal - Argentinië - België - Polen - Frankrijk

Pot 2: Spanje - Peru - Zwitserland - Engeland - Colombia - Mexico - Uruguay - Kroatië

Pot 3: Denemarken - IJsland - Costa Rica - Zweden - Tunesië - Egypte - Senegal - Iran

Pot 4: Servië - Nigeria - Australië - Japan - Marokko - Panama - Zuid-Korea - Saoedi-Arabië