Alle WK-gangers zijn bekend: Peru pakt allerlaatste ticket, president geeft land vrijaf en dat leidt tot dolle taferelen

Brussel - Peru heeft zich donderdag als laatste land geplaatst voor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Het won met 2-0 van Nieuw-Zeeland in de terugwedstrijd van de barrages.

De heenmatch was nog geëindigd op 0-0. Dankzij goals van Jefferson Farfan (27’) en Christian Ramos (65’) won Peru met 2-0 vor eigen volk.

Foto: AFP

In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule was Peru vijfde geworden. Daardoor moest het team van bondscoach Ricardo Gareca zich via barrages trachten te plaatsen voor het WK. Brazilië, Uruguay, Argentinië en Colombia stootten rechtstreeks door in Zuid-Amerika.

Het is voor het eerst sinds 36 jaar dat Peru, op dit moment nochtans nummer 10 op de Fifa-ranglijst, deelneemt aan een WK. Alle 32 deelnemers van het WK in Rusland zijn nu dus gekend. De loting volgt op 1 december en vindt plaats in de Russische hoofdstad Moskou: zie hier de lijst met landen die zich plaatsten voor het WK.

De kwalificatie leidde tot vreugdeuitbarstingen in de Peruviaanse hoofdstad Lima waar duizenden toeschouwers de wedstrijd op straat volgden.

De president Pedro Pablo Kuczynski had vooraf gezegd dat het ganse land bij kwalificatie een dag verlof zou krijgen, en dus konden de Peruvianen zich helemaal laten gaan:

Daammm I wish I was in Peru rn pic.twitter.com/ceg35ayCmC — Mark Anthony (@MarkeyyMarkk) 16 november 2017