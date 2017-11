U wil nog WK-tickets scoren? Dat kan vanaf vandaag maar het is “first come, first served”

Wie nog geen kaartje heeft voor het WK in Rusland, kan opnieuw terecht op de website van de Wereldvoetbalbond FIFA. Nu alle 32 deelnemende landen bekend zijn, startte vandaag/donderdag een nieuwe fase van de ticketverkoop. Deze gebeurt op basis van het “first come, first served” principe, zo laat de FIFA weten, en duurt tot 28 november.