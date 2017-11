Smet op WK-kwalificatie? Peru gebruikte enkele “vuile truken” om Nieuw-Zeeland uit zijn lood te slaan

De spelers werden gek, het land staat in vuur en vlam, en de president gaf zijn volk een dag vrijaf, maar er is blijkbaar ook een donkere keerzijde aan de WK-kwalificatie van Peru. Volgens de Nieuw-Zeelanders gebruikten hun tegenstanders voor de wedstrijd namelijk enkele “vuile truken”.

Peru en Nieuw-Zeeland vochten woensdagnacht in Lima om het allerlaatste van de 32 tickets voor het Wereldkampioenschap in Rusland. De heenmatch was nog geëindigd op 0-0, maar dankzij goals van Jefferson Farfan (27’) en Christian Ramos (65’) won Peru met 2-0 en mag het voor de eerste keer in 36 jaar nog eens deelnemen aan de eindronde van een WK.

Niet lang na de bewuste wedstrijd duiken echter heel wat negatieve berichten op in de Nieuw-Zeelandse media. Niet zozeer over de prestatie van de All Whites, maar over de Peruviaanse truken om de spelers van Nieuw-Zeeland uit hun lood te slaan voor de match.

Voetbalcommentator Jason Pine was samen met de All Whites richting Peru gereisd en hoorde om drie uur ’s nachts plots enkele ontploffingen. Wat bleek? Boven het hotel van de Nieuw-Zeelanders werd een gigantisch vuurwerk afgestoken. “Ik bevond mij 300 meter van het teamhotel en hoorde het nog. De ontploffingen waren luid genoeg om mij wakker te maken. Bovendien duurde het ontzettend lang. Het duurde zeker twee tot drie minuten”, aldus Pine tegen de New Zealand Herald.

Lima, 2.51am. Massive explosion of fireworks in the sky directly above the All Whites’ team hotel. — Jason Pine (@pineyzb) 15 november 2017

Daarna vlogen drie militaire gevechtsvliegtuigen vrij laag over het hotel van de Nieuw-Zeelanders. “Op de onderkant van de vliegtuigen stond in grote rode letters geschreven Vamos Peru”, aldus de krant van het land der Kiwi’s. Ook verdacht was de vertraging van liefst drie uur van de Nieuw-Zeelandse vlucht naar Lima, met een tussenstop in Chili. Volgens de geruchten door een “interventie van de lokale autoriteiten in Peru”.

Daarnaast waren er ook de ellenlange busritten van de luchthaven naar het JW Marriot hotel en van het hotel naar het Estadio Nacional. Beide ritten duurden twee keer zo lang als gepland en bij aankomst aan het stadion konden ze aanvankelijk niet binnen omdat de sleutels van de poort mysterieus verdwenen waren. Bovendien was de bus van de All Whites te groot voor de ingang waar ze het eerst probeerden...

All Whites bus too tall to enter Stadium for training. I’m not making this up @radiosportnz @nzheraldsport pic.twitter.com/fb5PEc3LrK — Jason Pine (@pineyzb) 14 november 2017

Een ultieme poging van Peru om Nieuw-Zeeland een mentale hak te zetten voor de cruciale WK-wedstrijd? In Nieuw-Zeeland zien ze het alvast zo. Al probeerde verdediger Andrew Durante alles te relativeren. “We hadden ons verwacht aan dit soort taferelen. Ze zijn een zeer trots volk en wilden absoluut het WK halen. En dus maakten ze het ons zo onaangenaam mogelijk.”