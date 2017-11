Gemeente Anderlecht onderzoekt drie pistes voor toekomst van voetbalstadion

Anderlecht - Het Eurostadion staat er nog niet en zelfs als het er ooit komt, is het lang nog niet zeker dat RSC Anderlecht zal verhuizen naar dat hypermoderne stadion. Het gemeentebestuur van Anderlecht is echter al volop aan het nadenken over drie pistes wat betreft het al dan niet blijven van RSC Anderlecht. Naar eigen zeggen omdat ze vinden dat ze in onzekerheid leven wat betreft de toekomst van de club in Anderlecht.

Een maand geleden raakte bekend dat Ghelamco toch opnieuw de onderhandelingen met Anderlecht wil aanknopen over de bouw van het Eurostadion. Die gesprekken waren al bijna een jaar opgeschort nadat Anderlecht te veel bezwaren had op het ontwerp van het stadion dat in Brussel moet worden gebouwd voor het EK 2020 en waar daarna ook Anderlecht zou kunnen in spelen. “Te weinig een voetbalstadion”, klonk het bij Anderlecht. Na enkele belangrijke aanpassingen geloven ze bij projectontwikkelaar Ghelamco dat ze wel degelijk inspelen op de noden van de club en wilden ze de onderhandelingen weer opstarten.

Anderlecht heeft daar officieel echter nog niet op gereageerd, waardoor de onzekerheid blijft bij de gemeente. Daarom wrden drie pistes besproken:

Piste 1: de club vertrekt, naast elkaar bestaande bestemmingen

De stadionsite zal plaats bieden aan 16.000m² bestemd voor sport en vrije tijd, een middelbare school, 15.000m² aan woningen 900m& aan kantoren, handelszaken en een conferentiecentrum maar ook een atletiekpiste die uitsteekt over het geheel van de site.

Piste 2: de club vertrekt, boven elkaar gelegen bestemmingen

Het voetbalstadion wordt een locatie voor sport en vrije tijd (27.000m²) dat zich onder het woongedeelte (17.000m²) zal bevinden. Verder komt er een middelbare school en kantoren, handelszaken en een conferentiecentrul maar ook een atletiekpiste die uitsteekt over het geheel van de site.

Piste 3: de club blijft, uitbreiding van het stadion

De capaciteit van het stadion wordt opgetrokken tot 30.00 plaatsen om tegemoet te komen aan de wensen van RSCA. Er wordt een parking van 1.550 plaatsen voorzien die geïntegreerd wordt in de site van het park samen met twee omnisportzalen en terreinen die zich buiten op een sportesplanade bevinden. De parking wordt gedeeld met het Bracopsziekenuis.

