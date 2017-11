Engelse amateurclub mist kans om geniaal shirt te maken van speler, maar maakt dat nu dubbel en dik goed

De fans van het Engelse Ebbsfleet United klagen al weken bij het clubbestuur. Niet omwille van de mindere resultaten of een mislukte transfer, wel omwille van een rugnummer. De vijfdeklasser geeft nu gehoor aan de klaagzang van zijn fans en doet dat op een wel heel positieve manier.

Yado Mambo speelt bijna een jaar voor de club uit de National League, waar Ebbsfleet United dit seizoen na negentien speeldagen elfde staat op 24 ploegen. De centrale verdediger maakte in december 2016 transfervrij de overstap van Bishop’s Stortford FC en kreeg het rugnummer 18 toebedeeld van de club. Tot ongenoegen van heel wat supporters want hoe kon hun club zo’n unieke kans laten schieten?

Welke kans? Wel, we herinneren ons allemaal de megahit van Lou Bega uit 1999: “Mambo No. 5”. Niet Mambo nummer 18 dus en daarom smeekten de fans om Yado Mambo met het rugnummer vijf te laten spelen. Ebbsfleet wilde echter niet tegen de schenen schoppen van de huidige nummer vijf, kapitein Dave Winsfield, die de club (wiens doelman Michael Jordan heet) in een persmededeling “een vrij grote kerel” noemde.

Imagine signing a player called Mambo and not giving him the number 5 shirt. Poor form from Ebbsfleet United. pic.twitter.com/ZFjVGlXRIV — Joe (@RedAndWhite11) 11 november 2017

Unieke actie

Ebssfleet wil echter gehoor geven aan de verzuchtingen van zijn supporters en komt daarom nu met een speciale actie. Van rugnummers wisselen tijdens het seizoen is verboden en dus wordt er een exclusief shirt gemaakt van Mambo met het rugnummer vijf op. Wie het shirt koopt, krijgt er een foto met handtekening van de verdediger bovenop. Het geld gaat integraal naar Prostate Cancer UK.

“De gekte rond Mambo begon na zijn optreden in de op tv uitgezonden wedstrijd tegen Leyton Orient”, stelt de club in een mededeling. “Wij kozen tijdens die wedstrijd voor Prostate Cancer UK als ons goed doel. Daarom veilen we nu een exclusief Mambo No. 5 shirt op eBay, inclusief een foto van Yado die het shirt vasthoudt.”

BREAKING MASSIVE NEWS | So... you wanted Mambo No.5? Well we're giving you Mambo No.5.



Sort of...https://t.co/yHpNG88Fjy pic.twitter.com/cooBbvLa98 — Ebbsfleet United FC (@EUFCofficial) 16 november 2017

Wie interesse heeft in dit unieke shirt en daarmee ook het goede doel wil steunen, kan hier zijn bod uitbrengen.