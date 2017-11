De vier videorefs bijten voor het eerst van zich af: “Wij zijn géén gebuisde scheidsrechters”

Niet Ivan Leko, Lukasz Teodorczyk of Kevin De Bruyne zorgde de afgelopen maanden het meest voor opwinding in de voetbalwereld, maar Kris Bellon, Christophe Delacour, Yves Marchand en Tim Pots. De vier videorefs rond wie zowat elke speeldag heisa was, terwijl zijzelf altijd moesten zwijgen. Tot vandaag. Hier en nu mogen ze zelf in beeld, mét spreekrecht: over hun anonieme luizenleventje, de problemen van het VAR-systeem én de mogelijke oplossingen.