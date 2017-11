Binnenkort geen clubkleuren meer tijdens wedstrijden van Rode Duivels? “We vragen dat supporters niet provoceren”

De oefeninterland tussen België en Japan krijgt mogelijk nog een opmerkelijk staartje. Tijdens de wedstrijd werden verschillende (ex-)spelers uit de Jupiler Pro League uitgejouwd door de supporters in Brugge. Dat wil supportersfederatie 1895 in de toekomst koste wat het kost vermijden.

LEES OOK: “Anti-Buffalo!” weerklinkt op Jan Breydel: (ex-)spelers Belgische competitie uitgejouwd door fans in Brugge

Onder andere Steven Defour kreeg het te horen van de Belgische supporters op Jan Breydel toen hij inviel. Er waren ook “anti-Buffalo”-gezangen voor Japanner Yuya Kubo.

“Onaanvaardbaar”, zegt Tijs Cools van supportersfederatie 1895 aan VTM Nieuws. “Vaak zien we supporters van de Rode Duivels met hun clubtruitjes in plaats van hun een Rode-Duiveloutfit. Dat zorgt voor heel wat discussies bij de supporters. Wij vragen aan de fans om bij interlands voortaan enkele kledij te dragen van de Rode Duivels en dus niet te provoceren.”

“Op de volgende vergaderingen met fans, zullen we bekijken of we de supporters een charter kunnen laten ondertekenen waarin staat dat als ze naar de Rode Duivels komen kijken, de clubkleuren achterwege laten”, klinkt het.