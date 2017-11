0 op 6 voor Beerschot Wilrijk na dolle tweede helft tegen OH Leuven

Beerschot Wilrijk heeft na de nederlaag tegen Cercle Brugge ook niet kunnen winnen van OH Leuven in de tweede periode van de Proximus League. De Leuvenaars gingen met 1-2 op het Kiel winnen. Aguemon scoorde rond het uur twee keer voor de bezoekers, niet veel later zette Hoffer de eindstand op het scorebord. Met een 0 op 6 staan de Mannekes voorlopig op de laatste plaats in de tweede periode samen met Tubeke en Westerlo, dat eerder op de dag verloor bij Roeselare. OH Leuven is met een 4 op 6 voorlopig tweede op twee punten van leider Lierse.

OHL-coach Pearson had zijn huiswerk goed gemaakt, want zijn drie spitsen zetten druk op de drie centrale verdedigers van Beerschot Wilrijk, waardoor het Kielse combinatiespel er niet uitkwam. Toch had Fessou Placca - er vorige week niet bij in Brugge wegens interlandverplichtingen - de Ratten op voorsprong moeten koppen na een perfecte voorzet van François. Ook Arjan Swinkels drukte af, maar zijn schot ging over. Een halve volley van Placca werd afgeblokt.

Nadien was het al Leuven wat de klok sloeg in de eerste helft. Schaarse pogingen tot uitbreken via onder meer Losada werden tenietgedaan met een professioneel foutje. Het Leuvens balbezit werd extra in de verf gezet met liefst acht hoekschoppen. Beerschot Wilrijk ontsnapte één keer: Romo had een goede redding in huis in zijn korte hoek op een schot van Aguemon.

Wedstrijd breekt open

De eerste kansen na de rust waren voor de thuisploeg tot OHL het overnam. Iets voor het uur schudde Romo nog een mirakelredding uit de mouwen nadat Casagolda een voorzet van Aguemon devieerde. Bij de hoekschop die daarop volgde was het wel raak voor de bezoekers: bij de tiende hoekschop belandde de bal aan de tweede paal waar Aguemon het leer binnen frommelde.

De wedstrijd was opengebroken en de Mannekes reageerden snel, maar een schot van Placca ging tegen de onderkant van de lat. Aan de overkant kregen de Leuvenaars een strafschop toen Storm over het been ging van Prychynenko. Romo kon de strafschop van Aguemon nog redden, maar de aanvaller maakte zijn tweede van de avond in de rebound.

Toch was de partij nog niet afgelopen. Twintig minuten voor tijd mocht Hoffer uit het niets alleen op Gillekens afgaan. De Oostenrijker werkte beheerst af: 1-2. De thuisploeg ging vol op zoek naar de gelijkmaker maar een volley van Maes werd in hoekschop gedevieerd.

Dolle slotfase

Het startschot was gegeven voor een dolle slotfase waarin een doelpunt van Aguemon werd afgekeurd wegens buitenspel, diezelfde Leuvense kwelduivel op de kruising schoot, Gillekens zich nog net in de baan van een schot van Placca gooide en de rebound van de Togolees van de lijn werd gekeerd. Het bleef 1-2 waardoor Beerschot Wilrijk, dat twee weken geleden nog de eerste periode won, de tweede periode met een 0 op 6 met een valse noot begint. Volgend weekend trekken de Mannekes naar Westerlo.

