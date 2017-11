Pech voor Toby Alderweireld: langer out dan aanvankelijk gedacht

Slecht nieuws voor Toby Alderweireld: de verdediger van Tottenham is langer out dan verwacht. Aanvankelijk werd gerekend op een onbeschikbaarheid van zes weken en de Rode Duivel moest al forfait geven voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan, maar wordt nu pas na Kerstmis terug verwacht.

Toby Alderweireld liep begin deze maand in de Champions League-confrontatie tussen zijn ploeg Tottenham en Real Madrid een scheurtje in de hamstrings op. Alderweireld mist zaterdag sowieso de North London Derby op Arsenal maar wellicht ook de topper tegen ­Manchester City op 16 december.

“We vermoeden dat hij langer out zal zijn dan we aanvankelijk dachten”, vertelde coach Pochettino. “Misschien na Kerstmis, verwachten we nu. Met dit soort blessures moeten we voorzichtig zijn.”

Tottenham staat na elf speeldagen op een met Manchester United gedeelde tweede plaats, op 8 punten van leider Manchester City. Arsenal is zesde.

Goed nieuws voor Benteke

Beter nieuws voor Christian Benteke, die eind september een knieblessure opliep. Crystal Palace-coach Hodgson gaf aan dat de spits wellicht zijn comeback zal maken: “Ik denk niet dat het een risico is om hem te brengen.”