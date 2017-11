Glenn (27) in kunstmatige coma nadat hij in elkaar zakte op voetbaltraining

Tielt / Deinze - Glenn Delagrense (27), middenvelder bij Dosko Kanegem, is woensdagavond tijdens een training in elkaar gezakt. De jongeman werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij momenteel in een kunstmatige coma verkeert.

De voetbaltraining was zo goed als afgelopen, toen de 27-jarige Glenn uit Deinze zich plots onwel begon te voelen. Hij ging neerzitten op het veld, waarna hij plots heel erg bleek werd. Twee medespelers zagen al snel hoe ernstig de situatie was en legden hem eerst in een zijwaartse houding, omdat ze dachten dat hij zich aan het verslikken was. Maar toen de jongeman niet meer reageerde, begon het tweetal Glenn te reanimeren. De trainer trommelde intussen de hulpdiensten op. Die hebben Glenn even later in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Tielt. Daar verkeert hij nog steeds in een kunstmatige coma.

Volgens vrienden en kennissen was Glenn heel sportief. Van hartproblemen was bovendien helemaal geen sprake. Wel zou hij zich de afgelopen dagen niet zo goed gevoeld hebben. Al bracht een screening bij de dokter bracht geen noemenswaardige problemen naar boven.