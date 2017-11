Laszlo Bölöni maakt zich zorgen over blessurelast bij Antwerp

Antwerp hervat zaterdag de competitie met een lastige verplaatsing naar Eupen. Coach Laszlo Bölöni maakt zich echter zorgen over de blessurelast.

Het is ondertussen al een heel lijstje: Arslanagic, Sall, N’Diaye, Oulare en Achter zijn allemaal onbeschikbaar en er staat ook een groot vraagteken bij Owusu, die ze echter nog proberen klaar te stomen.

“Jammer genoeg waren er enkele verrassende afwezigen deze week”, aldus Bölöni. “Het aantal geblesseerden baart me een beetje zorgen. We zoeken naar verklaringen. Wat doen we fout in onze werking? Doen de spelers iets fout? We zijn de analyse aan het maken. Wat zegt de medische staf, wat zeggen de spelers zelf? Wat voelen zij?...”

“Het gaat ook om problemen die spelers al hadden voor ze bij ons kwamen. Er kwam al een fysiektrainer bij en we hebben gekeken naar de manier van trainen en de manier van recuperatie. Die is aangepast. Maar het is wel een onderwerp dat ons bezighoudt. Ik wil niet constant zoeken naar dingen om te veranderen. Ik hou van stabiliteit.”

“Er zijn ook een paar complexe gevallen. Kijk naar Obbi. Hij is nog jong maar heeft bij al zijn clubs al dezelfde soort blessures gehad. Tegenwoordig is het ook een kwaliteit voor een speler om minder blessuregevoelig te zijn.”

De pubalgie van Arslanagic is het meest zorgwekkend: “Het is de moeilijkste blessure die er is. Je weet niet echt hoe je het krijgt en ook niet hoe lang het duurt. Maar Dino gaat wel vooruit. Hij zit zelfs lichtjes voor op het schema dat we hebben.”