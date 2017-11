Atlético Madrid laat ook Israëlische investeringsgroep toe

Atlético Madrid, de club van Rode Duivel Yannick Carrasco, heeft een kapitaalsverhoging goedgekeurd om zo een nieuwe Israëlische investeringsgroep toe te laten tot de club. De Israëliërs betalen vijftig miljoen euro voor 15 procent van de aandelen. Dat kondigde voorzitter Enrique Cerezo aan bij het Spaanse radiostation Onda Cero. De Madrilenen kampen met een liquiditeitsprobleem na de bouw van het nieuwe stadion.

Cerezo kon de naam van de investeringsgroep nog niet bekendmaken, maar sprak over een “multinational gespecialiseerd in de petroleumsector”. In de Spaanse pers valt de naam Quantum Pacific, een holding van de Israëlische miljardair Idan Ofer.

Het is de tweede kapitaalsverhoging in drie jaar voor Los Colchoneros. In 2015 nam de Chinese groep Wanda, onder leiding van Wang Jianlin, twintig procent van de aandelen van de club over.

Met 65 procent van de aandelen blijft de macht liggen in handen van Miguel Angel Gil. Wanda ziet haar percentage aandelen dalen tot 17 procent.

De kapitaalsinjectie komt als geroepen voor Atlético Madrid, dat na de bouw van haar nieuwe stadion - met een kostprijs van 310 miljoen euro - financieel wel een zetje in de rug kan gebruiken.