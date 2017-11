De WK-favorieten kent u ongetwijfeld maar ook deze tien ‘kleintjes’ hebben hun (Belgische) troeven

Nog zeven maanden en dan kan de hele voetbalwereld weer gek worden tijdens het Wereldkampioenschap in Rusland. Toplanden als Duitsland en Brazilië kent iedereen, maar er doen ook een heel aantal ‘minder goden’ mee. Met elk hun eigen troeven!

Hét gevaar uit Afrika

Heeft u al een kandidaat voor potentiële verrassing van de Wereldbeker? Nu wel. Nigeria loopt namelijk over van het talent en diende deze week Argentinië nog een nederlaag toe tijdens een oefeninterland. De Super Eagles slaagden er niet in om de voorbije twee edities van de Afrika Cup te halen maar stonden op het WK in Brazilië wil in de achtste finales. In Rusland moet het nu echt een keer raak zijn voor Nigeria, dat zich plaatste in een lastige groep met Algerije, Kameroen en Zambia.

Met speerpunt Alex Iwobi (Arsenal) hebben de Super Eagles alvast een ontbolsterend talent in huis. Maar ook Kelechi Iheanacho en Ahmad Musa van Leicester, ex-Chelseaspeler John Obi Mikel, en -Watfordspits Odion Ighalo doen waarschijnlijk een belletje rinkelen. Er is bovendien een stevige Belgische link met Moses Simon (Gent), Henry Onyekuru (Anderlecht), Uche Henry Agbo (Standard), Wilfred Ndidi (ex-Genk) en William Troost-Ekong (ex-Gent).

Kara Mbodji (Anderlecht) viert de kwalificatie met Senegal. Foto: AFP

De geest van 2002

We herinneren ons nog allemaal het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea, toen het Senegal van Diouf als tweede Afrikaanse land ooit de kwartfinales bereikte. Vijftien jaar later lijkt dat vooral een utopie voor de Teranga Lions, die in de kwalificatie sterker waren dan Zuid-Afrika, maar wie zijn wij om de troepen van bondscoach Aliou Cissé te onderschatten? Met Liverpool-winger Sadio Mané beschikt Senegal namelijk over een man die het verschil kan maken.

Nog namen die u waarschijnlijk al wel eens gehoord hebt: Idrissa Gueye (Everton), Diafra Sakho (West Ham), Mbaye Niang (Torino) en Alfred Gomis (SPAL). Ook bij Senegal bestaat er een belangrijke Belgische link. In de verdediging beschikken de Teranga Lions over onder andere Kalidou Koulibaly (Napoli, ex-Genk), Kara Mbodji (Anderlecht) en Moussa Wagué (Eupen). Op het middenveld loopt kapitein Cheikhou Kouyaté (West Ham, ex-Anderlecht) rond.

Boussoufa (links) en Dirar (centraal) bij Marokko. Foto: AFP

Een brok enthousiasme

Het is al een tijdje geleden dat Marokko nog eens uitpakte op een groot toernooi. De laatste keer dat de Atlas Lions verder kwamen dan de kwartfinales op de Afrika Cup dateert al van 1988, de laatste keer dat ze aanwezig waren op een WK van 1998. De gekte na de WK-kwalificatie ten koste van Ivoorkust (en het Gabon van Pierre-Emerick Aubameyang) door geen enkel doelpunt te slikken in zes wedstrijden, werd dan ook uitbundig gevierd.

De man die in Rusland het verschil zal moeten maken, lijkt op het eerste gezicht Hakim Ziyech. De spelmaker van Ajax die beschikt over een sublieme traptechniek. Marokko is echter meer dan dat. Ook Mehdi Benatia (Juventus), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Nordin Amrabat (Leganes) en Sofiane Boufal (Southampton) zijn geen onbekende namen. Uiteraard spelen bij Marokko ook een aantal spelers met een Belgische achtergrond. Dat zijn Nabil Dirar (ex-Club Brugge) en Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht), die samen nog tekende voor een goal (Dirar) en een assist (Boussoufa) tegen Ivoorkust.

Salah (nummer 10) is de grote man bij Egypte. Foto: EPA

De stille Farao’s

Het is een van de grootste mysteries in het Afrikaanse voetbal. Egypte won de voorbije 25 jaar vier keer de Afrika Cup, waarvan drie keer op een rij. Dit jaar verloren ze de finale tegen Kameroen. En toch doen de Farao’s volgende zomer pas voor de eerste keer sinds 1990 mee aan een WK, door een groep te winnen met Ghana, Oeganda en Congo. Het is eigenlijk zelfs pas de derde keer ooit dat ze zich plaatsten voor een Wereldbeker.

Bij de Egyptenaren zijn alle ogen, en dan ook echt alle ogen, gericht op Mohamed Salah. De flankspeler speelt momenteel de pannen van het dak bij Liverpool, nadat hij na een mislukte periode bij Chelsea groot werd bij het AS Roma van Radja Nainggolan. Al zal ook Arsenal-speler Mohamed Elneny zijn rol willen spelen en is er ook hier een Belgische link met Anderlecht-huurling bij het Turkse Kasimpasa Mahmoud Trezeguet.

Jefferson Farfan scoorde de 1-0 tegen Nieuw-Zeeland. Foto: AFP

Ze hebben ook ‘schone’ truken

Peru plaatste zich als allerlaatste land voor het Wereldkampioenschap door Nieuw-Zeeland over twee wedstrijden te verslaan. Sportief waren de Peruvianen twee doelpunten beter, al hadden ze ook enkele “vuile truken” bovengehaald om de All Whites uit hun lood te slaan. Maar Peru is beter dan dat. In de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecampagne eindigden ze als vijfde, net achter Argentinië en Colombia en voor onder andere Chili.

Peru won tijdens de campagne wel van onder andere Uruguay en Paraguay, terwijl ze Lionel Messi en co twee keer op een gelijkspel hielden. De twee mannen om in de gaten te houden is Rusland, zijn Jefferson Farfan en Paolo Guerrero. Farfan is ondertussen 33 en speler van Lokomotiv Moskou, maar kennen we vooral van zijn periodes bij PSV en Schalke 04. Guerrero, ook 33, speelt nu voor Flamengo maar heeft 100 doelpunten op zijn naam staan voor Hamburg en Bayern. Hij scoorde ook al 32 keer voor Peru, dat tijdens de vorige Copa America nog brons pakte.

Bryan Ruiz. Foto: AP

Hopen op 2014

Terwijl de Verenigde Staten gruwelijk faalden, plaatste Costa Rica zich als tweede in de WK-kwalificatiegroep van Midden-Amerika. Het moest enkel Mexico laten voorgaan. Goed voor de vijfde WK-deelname sinds 1990. Vier jaar geleden verrasten de Costa Ricanen door in de groepsfase Italië achter zich te laten en de kwartfinales te halen, alvorens met strafschoppen te verliezen van Nederland.

Het is voorlopig niet de beste serie van oefeninterlands voor Costa Rica met nederlagen tegen Spanje (5-0) en Hongarije (1-0), maar in Rusland rekenen ze op een nieuwe generatie gemixt met enkele veteranen. De bekendste der Costa Ricanen is Real Madrid-doelman Keylor Navas, die bekend staat als puntenpakker. Al zullen Belgische fans zich ook Bryan Ruiz (ex-Gent), Randall Azofeifa (ex-Gent) en Oscar Duarte (ex-Club Brugge) herinneren. Ook Sunderland-speler Bryan Oviedo doet allicht een belletje rinkelen.

Reza Ghoochannejhad scoorde op het vorige WK tegen Bosnië-Herzegovina. Foto: AP

Pas op voor Sardar

Iran is er voor de vier keer sinds 1998 bij op een Wereldkampioenschap voetbal, hoewel ze sindsdien geen enkele keer de finale van de Asia Cup haalden. Bondscoach Carlos Queiroz (onder andere ex-Portugal, Real Madrid en assistent Manchester United) raasde met zijn team als een wervelwind door de WK-kwalificatiecampagne en haalde het onder andere van Zuid-Korea. Iran speelde ondertussen gelijk tegen Rusland en won van Panama en Venezuela.

Er zijn meerdere namen om in de gaten te houden bij de Iraniërs maar de minder bekende naam die in het oog springt is die van Sardar Azmoun. De 22-jarige centrumspits van Rubin Kazan scoorde sinds zijn debuut in 2014 al 22 keer in slechts 30 interlands, waarvan elf keer in de WK-kwalificatiecampagne. Namen die Belgische supporters ongetwijfeld kennen zijn Reza Ghoochannejhad (ex-Standard en STVV), toch al goed voor zestien interlandgoals, Ramin Rezaeian (Oostende) en Kaveh Rezaei (Charleroi). Daarnaast is er ook AZ-speler Alireza Jahanbakhsh.

Song (rechts) in 2016 in duel met Ritchie De Laet. Foto: AFP

Kijken naar de belangrijke Son

Zuid-Korea moest zich tijdens de kwalificatiecampagne dus gewonnen geven tegen Iran maar plaatste zich desalniettemin voor de negende keer op rij voor een WK. Zes keer kwamen de Zuid-Koreanen niet verder dan de groepsfase. In eigen land in 2002 schopten ze het echter tot de halve finales, in 2010 in Zuid-Afrika bereikten ze de achtste finales.

Bij het team van bondscoach Shin Tae-yong loopt eigenlijk maar één echt bekende naam rond, die in Rusland dan ook het verschil zal moeten maken. We hebben het natuurlijk over Tottenham Hotspurs-aanvaller Heung-Min Son. Die scoorde tot nu toe zeventien doelpunten in 56 interlands en deed al een keer de netten trillen op een WK. In 2014 tegen Algerije in de groep van de Rode Duivels.

Armando Cooper gaat zonder twijfel een gele kaart pakken in Rusland. Foto: AFP

Gele Armando

Geen Verenigde Staten of Honduras op de Wereldbeker komende zomer, wel het al bij al kleine Panama. Al is ‘klein’ veel gezegd als je weet dat Los Canaleros deze week nog 1-1 speelden tegen Wales. Panama is er in Rusland echter voor de allereerste keer bij op een WK nadat het tot nu toe al enkele keren goed presteerde op de Gold Cup (brons 2015) en de Copa Centroamericana (zilver 2017).

Er lopen niet zoveel bekende namen rond bij Los Canaleros maar toch zijn er enkele spelers waarvan je wel eens kan gaan horen in Rusland. Zoals Armando Cooper. Soms met hanenkam, soms niet, maar wel een machine als het aankomt op gele kaarten. Hij pakte er in zijn interlandloopbaan al 24, waarvan tien in oefeninterlands. Daarnaast zijn er ook stofzuiger en 80-voudig international Anibal Godoy van MLS-club San José, New York Red Bulls-flankverdediger Michael Murillo én AA Gent-middenvelder Ricardo Avila.

Mohammad Al-Sahlawi (nummer 10) is het speerpunt van Saoedi-Arabië. Foto: Photo News

Vogel voor de kat

Tussen 1994 en 2006 miste Saoedi-Arabië geen enkel WK, maar de achtste finale op het WK van 1994 in de Verenigde Staten blijft nog steeds het hoogtepunt. Toen versloegen ze onder andere de Rode Duivels alvorens te verliezen van Zweden. In Zuid-Afrika en Brazilië waren ze er niet bij maar bondscoach Edgardo Bauza leidde de Arabieren opnieuw naar een WK door Australië achter zich te houden met een beter doelsaldo. Bauza verving pas in september de Nederlander Bert van Marwijk.

Het team dat nog met 3-0 verloor van Portugal en met 1-0 onderuit ging tegen Bulgarije lijkt een vogel voor de WK-kat. Geen enkele vaste waarde speelt niet in de eigen competitie en AZ-speler Mukhtar Ali (20) werd er pas recent bijgehaald. De man die het zal moeten doen in Rusland is Mohammad Al-Sahlawi. De 30-jarige spits van Al-Nassr scoorde namelijk al 28 keer in 33 interlands.