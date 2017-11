Zulte Waregem ontkent met klem breuk met Juventus

Zulte Waregem heeft al enkele jaren een samenwerking met Juventus, waardoor Essevee toptalenten kan huren van de Italiaanse club. In bepaalde media werd gesuggereerd dat er een einde zou komen aan die samenwerking omdat de Oude Dame niet langer tevreden was, maar dat nieuws wordt met klem ontkend bij Zulte Waregem.

“Dat is een compleet loos gerucht”, ontkent CEO Eddy Cordier met klem. “Ook in Italië vielen ze achterover toen ik hen over deze geruchten sprak. Ook van een eventuele toenadering van onze kant bij clubs als Bordeaux of Borussia Mönchengladbach is totaal geen sprake. Hier klopt niets van.”

Dit jaar wordt de keeper Nicola Leali en de middenvelder Grigoris Kastanos gehuurd van Juventus. De voorbije seizoenen huurde het al Luca Marrone en Mame Thiam van de Italiaanse kampioen. Met wisselend succes en niet altijd evenveel speelkansen, wat mogelijk de loze geruchten op gang heeft gebracht...