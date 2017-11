Wenger moet Giroud missen in Noord-Londense derby

Arsenal-coach Arsène Wenger kan zaterdag (om 13u30) in de Noord-Londense derby tegen Tottenham geen beroep doen op aanvaller Olivier Giroud. De Fransman liep in een interland met Les Bleus van vorige vrijdag tegen Wales (2-0) een dijblessure op.

“Olivier liep een blessure op en zal zaterdag niet in actie komen”, liet Wenger weten op een persconferentie. “Tottenham komt te snel voor hem. Hij zal maandag de trainingen kunnen hervaatten. Nadien zal hij verder onderzocht worden.” Giroud werd vorige week vrijdag na 73 minuten naar de kant gehaald bij de Fransen. Hij had eerder het tweede Franse doelpunt voor zijn rekening genomen.

Verder is de kern van Arsène Wenger grotendeels blessurevrij. Twijfelgevallen Skhodran Mustafi en Danny Welbeck leggen vrijdag een laatste test af.

Arsenal heeft nood aan een zege in de Londense burenstrijd om voeling te blijven houden met de top vier in de Premier League en het bijbehorende ticket voor de voorrondes van de Champions League. De Gunners staan momenteel zesde met 19 punten, Tottenham is derde met 23 eenheden.