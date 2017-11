Bondscoach van Syrië dient ontslag in, ondanks knappe WK-kwalificatiecampagne

Ayman al-Hakim ziet voor zichzelf geen toekomst meer als bondscoach van Syrië. De 57-trainer heeft donderdag zijn ontslag ingediend nadat de voorzitter van de Syrische voetbalbond zich negatief uitgelaten had over zijn resultaten met het team. Die uithaal was opvallend, omdat Syrië, hoewel het het WK van volgend jaar in Rusland misloopt, een sterke kwalificatiecampagne neerzette.

“Na wat voorzitter Salah Ramadan recentelijk gezegd heeft, dien ik mijn ontslag in”, verklaarde Hakim in een communiqué. “Ik ben fier op de vooruitgang die we geboekt hebben, en dat in moeilijke omstandigheden.” De Syrische bond heeft het ontslag nog niet aanvaard. Vermoedelijk zal in de komende dagen een beslissing vallen.

Hakim loodste zijn team naar de Aziatische barrageronde, waarin Australië echter te sterk was. The Socceroos veroverden nadien, in de Intercontinentale play-offs tegen Honduras, hun WK-ticket.

In Syrië is voetbal niet ‘de belangrijkste bijzaak van het leven’. Het land wordt al meerdere jaren geteisterd door een conflict dat al meer dan 330.000 doden veroorzaakt heeft en waarvoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen.

