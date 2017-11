De grote namen die het WK 2018 missen zijn zo talrijk dat we er twee elftallen van kunnen maken

De Rode Duivels zijn er samen met 31 andere landen volgende zomer bij op het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Het aantal deelnemers is echter beperkt en dus zullen we ook een aantal grote namen moeten missen. Wij stelden daarom liefst twee basiselftallen samen met topvoetballers die een rustige zomer tegemoet gaan. In doel: Gigi Buffon Italië, met de Sloveen Jan Oblak als reserve. In de verdediging: Oostenrijker David Alaba (reserve: Algerijn Faouzi Ghoulam), Italiaan Giorgio Chiellini (reserve: Ivoriaan Eric Bailly), Italiaan Leonardo Bonucci (reserve: Nederlander Virgil Van Dijk) en Ecuadoriaan Antonio Valencia (reserve: Ivoriaan Serge Aurier). In het middenveld: Slovaak Marek Hamsik (reserve: Italiaan Marco Verratti), Bosniër Miralem Pjanic (reserve: Armeen Henrikh Mkhitaryan) en Chileen Arturo Vidal (reserve: Guineeër Naby Keita). In de aanval: Nederlander Arjen Robben (reserve: Amerikaan Christian Pulisic), Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang (reserve: Bosniër Edin Dzeko) en Welshman Gareth Bale (reserve: Chileen Alexis Sanchez).