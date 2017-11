Voetbalbond: “Zelfs als het niet tijdig klaar geraakt voor EURO 2020, zullen we het Eurostadion bouwen”

Brussel - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bereidt zich voor om op 7 december het technische en administratieve dossier van het Eurostadion voor te stellen aan de Europese voetbalbond UEFA. “Het zou gezichtsverlies zijn mocht het stadion er niet komen”, zei CEO Koen De Brabander donderdag aan de pers. Maandag moet de KBVB het Eurostadion-dossier volledig indienen, de UEFA beslist op 7 december.

“Een definitieve ‘ja’ zullen we dan nog niet krijgen, omdat het voor de vergunningen wachten is op de Vlaamse overheid (tot eind januari, nvdr.)”, aldus De Brabander. “We kunnen niet in de hoofden van de UEFA-bestuurders kijken, maar we blijven optimistisch. De UEFA beslist op 7 december. Ofwel is Brussel geen gaststad meer en wordt een andere piste bewandeld voor EURO 2020. Ofwel behoudt de UEFA het vertrouwen in België en krijgen we nog wat uitstel.”

Het dossier dat de KBVB opstelt bestaat uit twee luiken. Het technische dossier is rond. “Twee onafhankelijke bureau’s zijn de voorbije week bij Ghelamco langsgeweest. Dat dossier is door Ghelamco en een ingenieursbureau afgerond”, bevestigt De Brabander. Vrijdag zijn er vergaderingen op de bondszetel om het administratieve luik af te ronden. De UEFA neemt dan de tijd om het volledige dossier te evalueren, op 7 december kan de KBVB om extra uitleg gevraagd worden. “Tussen 20 november en 7 december bereiden we het dossier grondig voor. Elke bijkomende informatie wordt met spoed doorgespeeld aan de UEFA”, zegt De Brabander nog.

Koen De Brabander Foto: Photo News

De KBVB onderstreept dat een negatief oordeel van de UEFA op 7 december niet meteen het einde van het Eurostadion betekent. “De UEFA beslist enkel over het lot van de gaststad, niet over het stadion. Zelfs als het niet tijdig klaar geraakt voor EURO 2020, zullen we het stadion bouwen”, bevestigt bondsvoorzitter Gérard Linard. Behalve het Koning Boudewijnstadion, dat in het kader van het NEO-project plaats moet ruimen, beschikt ons land niet over een stadion met een capaciteit van 40.000 zitjes. Voor de KBVB is het Eurostadion dan ook een financiële noodzaak, voegt De Brabander daaraan toe. Met de nieuw opgerichte Nations League, waarin België tegenstanders van formaat als Brazilië, Duitsland en Frankrijk kan treffen, loopt de KBVB anders teveel inkomsten mis. “We gaan ons evenwel niet binden aan één stadion, een verplaatsing naar een andere stad zoals tijdens het laatste oefenduel van de Rode Duivels zal nog gebeuren”, zegt de CEO van de KBVB nog.

Via zijn woordvoerder Stefan Van Loock benadrukt de KBVB weinig kan doen aan de huidige situatie. “Als het Eurostadion er niet komt, zal dat niet aan de KBVB gelegen hebben. Dat is een verkeerde perceptie. Het dossier ligt in handen van de overheden en de UEFA”, klinkt het. “We doen er wel alles aan om druk uit te oefenen op die actoren”, vult De Brabander aan. “En we hebben de indruk dat dat vruchten afwerpt, maar we blijven afhankelijk van de overheden en de UEFA.”

KBVB start gesprekken met spelers om premiecontracten te finaliseren

De Belgische Voetbalbond heeft de voorbije week opnieuw gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de Rode Duivels over hun premies. Eind augustus bereikten de KBVB en de Rode Duivels een principeakkoord dat loopt tot en met het WK 2022. “Van daaruit kunnen we nu verderwerken om de definitieve contracten te finaliseren. De voorbije week zijn de gesprekken met managers en vertegenwoordigers opnieuw opgestart. We zijn ervan overtuigd dat we snel tot een finaal akkoord zullen komen”, aldus De Brabander.

Foto: GMAX AGENCY

De discussie over de premies sleepte al een hele tijd aan. Het vorige akkoord kwam in de aanloop naar het WK 2014 in Brazilië tot stand en werd nog door toenmalig CEO Steven Martens onderhandeld. De hoge premies brachten de bond financieel in slechte papieren en de huidige bondstop wilde de premies dan ook gevoelig verlagen. “We zijn de spelersgroep dankbaar dat ze water bij de wijn wilden doen”, zei bondsvoorzitter Gérard Linard donderdag. “Onze technische commissie heeft uitstekend werk geleverd om beide standpunten te verzoenen.”

Wat de Red Flames betreft is er een overeenkomst gevonden met betrekking tot de kwalificaties voor het WK en het EK, maar de KBVB gaat niet in op de vraag om de premies gelijk te stellen met die van de Rode Duivels. “Er is nog een groot verschil in economisch draagvlak en visibiliteit. Dat moeten we respecteren in de premies”, aldus De Brabander. “We zijn heel enthousiast over de toenemende aandacht voor de Red Flames, zowel wat supporters als tv-aandacht betreft. Dat is een boost voor het vrouwenvoetbal die we moeten blijven stimuleren en ook zullen opvolgen.”