Dortmund schorst topspits Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang is om disciplinaire redenen buiten de selectie van Borussia Dortmund gehouden voor de uitwedstrijd van vrijdag tegen VfB Stuttgart. De Duitse club laat via haar officiële kanalen niet weten wat de spits heeft misdaan.

Aubameyang sloeg afgelopen week twee interlands van Gabon over om zich volledig op Borussia Dortmund te kunnen focussen. Trainer Peter Bosz vertelde woensdag nog dat hij de aanwezigheid van zijn topschutter op de training erg waardeerde. De vorige zomer van Ajax overgekomen trainer is de laatste weken met Borussia Dortmund in een vrije val beland. Zijn ploeg haalde maar één punt uit de laatste vier competitieduels en is zo weggezakt naar de derde plaats in de Bundesliga, op zes punten van leider Bayern. Aubameyang zelf was dit seizoen voorlopig goed voor 15 doelpunten (alle competities samen) in 17 partijen voor de Borussen.

De Gabonnees werd eerder dit seizoen door zijn club geschorst, omdat hij op een vrije dag zonder toestemming naar Milaan was gevlogen.