Divock Origi (22) heeft op jonge leeftijd al een heel parcours afgelegd. De Limburgse Rode Duivel startte zijn carrière bij de jeugd van KRC Genk en kwam via Lille en Liverpool bij Wolfsburg terecht. Voor een reeks filmpjes op Instagram keerde Origi terug naar zijn roots. Zo bracht hij een bezoekje aan de Luminus Arena en steekt hij de loftrompet over zijn vader Mike, die in een ver verleden kampioen werd met KRC Genk.

"Ik heb mijn vader altijd gezien als een rolmodel. Hij heeft me de passie voor het spel gegeven", klinkt het. "Ik krijg tranen in mijn ogen als ik denk aan wat hij allemaal heeft opgegeven. Er zijn geen woorden om onze band te omschrijven. Die is gewoon puur."

Bekijk hier de filmpjes die Origi op zijn Instagram-account postte:

Back in genk, where my professional career started. I realised from a young age that it wasn't easy to get to the top. Een bericht gedeeld door Divock (@divockorigi) op 16 Nov 2017 om 1:13 PST

Meet my dad. Een bericht gedeeld door Divock (@divockorigi) op 16 Nov 2017 om 4:26 PST

Im still learning of him daily on and off the pitch. He made me the man I am today. Een bericht gedeeld door Divock (@divockorigi) op 16 Nov 2017 om 10:21 PST

There was one man who always believed in me. Who taught me so much, always had patience, who was always there.. Een bericht gedeeld door Divock (@divockorigi) op 16 Nov 2017 om 2:16 PST