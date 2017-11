Belgische Voetbalbond: “Onaangenaam verrast dat Defour werd uitgefloten”

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Tijdens de oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Japan (1-0) moest Steven Defour het ontgelden bij een aantal supporters. Niet toevallig in het Jan Breydelstadion in Brugge werd de voormalige middenvelder van RSC Anderlecht getrakteerd op enkele fluitconcerten. “Dat kan niet bij de Rode Duivels”, veroordeelde CEO Koen De Brabander de actie tegen Defour.

“We waren onaangenaam verrast over het incident, al zijn we ervan overtuigd dat een minderheid Defour viseerde. De wedstrijden van de Rode Duivels staan los van de clubs”, sprak De Brabander tijdens een persmoment in Tubeke. “Het is daarom ook de bedoeling om een andere mindset te creëren. De supporters moeten beseffen dat alle Rode Duivels gesteund moeten worden. Als er een match van de Rode Duivels gespeeld wordt, ondersteunen we ze allemaal.”

De KBVB zal daarom de dialoog aangaan met supportersfederatie 1895. “Maar ik denk dat we er snel uit zullen zijn. De supportersfederatie heeft begrepen dat zoiets niet kan.”

Foto: Photo News

Thijs Cools van 1895 liet eerder al optekenen dat de fluitconcerten “niet passen bij het imago van onze supportersclub”. Cools zei ook dat het in Brussel makkelijker is om een sfeer te creëren. Volgens De Brabander is dat geen pleidooi voor een vast stadion. “We blijven ijveren voor een vervanger voor het Koning Boudewijnstadion, maar we zullen ook met een nieuwe thuishaven nog andere stadions aandoen”, zei de CEO.

KBVB is bezig met voorbereidingen “om alles optimaal te laten verlopen”

De Rode Duivels waren het eerste Europese land dat zich via de kwalificaties wist te verzekeren van deelname aan het WK in Rusland van komende zomer. “We doen er alles aan om het toernooi optimaal te laten verlopen”, zei Koen De Brabander.

Op 1 december trekt de KBVB met een zeskoppige delegatie naar het Kremlin in Moskou, waar de loting voor het WK plaatsvindt. “Onze agenda staat voor dat reisje helemaal volgeboekt”, zegt De Brabander. “Zo zijn er een aantal workshops gepland en moeten we het contract voor ons logement definitief vastleggen.”

De KBVB heeft een optie genomen op de Moscow Country Club als verblijfplaats voor de Rode Duivels. Van de Wereldvoetbalbond FIFA mogen federaties hun hotel pas na de loting vastleggen. “Dan pas weten we in welke stadions we spelen en welke verplaatsingen we moeten maken. Maar we zijn er vrij zeker van dat we de locatie zullen vastleggen”, herhaalde de CEO van de voetbalbond meermaals.

De Brabander zal in het Kremlinpaleis worden vergezeld door bondscoach Roberto Martinez, technisch directeur Chris Van Puyvelde, woordvoerder Stefan Van Loock, eventmanager Filip Van Doorslaer en teammanager Piet Erauw.