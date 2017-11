Goed nieuws voor Rode Duivels: Vermaelen krijgt speelkansen bij FC Barcelona

FC Barcelona wordt weldra geconfronteerd met een probleem in de centrale verdediging en dat houdt onvermijdelijk (eindelijk) speelkansen in voor Rode Duivel Thomas Vermaelen.

Javier Mascherano liep met Argentinië een spierblessure op die hem minstens vier weken aan de kant zal houden. De twee andere centrale verdedigers, Piqué en Umtiti, staan op één kaart van een schorsing. Als een van die twee geschorst raakt, is het de beurt aan Vermaelen. Het enige alternatief dat Barça-trainer Valverde nog zou resten, is de Fransman Lucas Digne, maar dat is eigenlijk een linksachter.

Vermaelen mocht dit seizoen bij Barça alleen meespelen in de bekerwedstrijd tegen Murcia, maar bij de Rode Duivels speelde hij in vier van de zes interlands de volle 90 minuten.