“Op korte tijd geleerd hoe de voetbalwereld écht in elkaar zit”

Faggots, des couilles, kloten, des putes,… Niet de meest fraaie woorden. En de 25-jarige Lierse-trainer Will Still zal er nog een tijdje mee in verband worden gebracht. Als jongste coach ooit in het Belgische profvoetbal – hij was nog 24 toen hij aan zijn opdracht bij Lierse begon – heeft Still na enkele weken tijd al door dat het gevaarlijk is om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. “Ik dacht: amai, werkt het zo?” Nadien haalde hij met het zwalpende Lierse wel een knappe 12 op 12. GERT GYSEN

