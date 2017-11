COMMENTAAR. Guy Fransen: “Er was in het dossier van het Eurostadion nooit een leider”

We zouden dit stuk kunnen beginnen met de stelling dat de we liever onze centen inzetten op een finaleplaats van de ­Rode Duivels op het komende WK dan op de realisatie van het Eurostadion op de Heizelvlakte. Maar in dit land weet je nooit, en met name het politieke ­bedrijf is tot compromissen en tot alle (achter­kamer)akkoorden in staat.