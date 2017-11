Niemand gelooft nog in Euro 2020 in Brussel

De UEFA beslist op 7 december of Brussel kan fungeren als speelstad tijdens het EK voetbal in 2020. ­De enige hoop voor ons land ­om nog een kans te maken het toneel van wedstrijden te zijn, is dat de Europese voetbalbond (onverhoopt) zijn beslissing uitstelt. Steeds meer mensen, ook op de voetbalbond, geloven er niet meer in.

Het ziet er steeds benarder uit voor Brussel als speelstad voor het Europees kampioenschap over minder dan drie jaar. Op 7 december wil de UEFA een beslissing nemen over de speelsteden, over heel Europa verspreid deze keer, voor het EK 2020. Brussel, waar in plaats van het Koning Boudewijnstadion een nieuw stadion zou worden gebouwd, kan vóór 7 december onmogelijk de garantie geven dat het Eurostadion er komt. De benodigde vergunning kan immers niet vóór half januari worden afgeleverd.

“We zijn overgeleverd aan de goodwill van de UEFA”, geeft Koen De Brabander, CEO van de voetbalbond, toe. “Op 7 december kunnen er twee dingen gebeuren. De UEFA kan koudweg zeggen: Neen, jullie hebben genoeg tijd gehad. Of ze kunnen ons nog uitstel verlenen omwille van de nog af te leveren vergunningen. We hopen natuurlijk op het tweede, maar ik kan niet in de hoofden van die mensen kijken.”

De voorbije dagen kwam de UEFA de technische kant van de zaak bij bouwheer Ghelamco inspecteren. De rapporten daarvan vallen vóór komende maandag op het bureau van CEO De Brabander. Daar worden niet veel problemen verwacht. Ghelamco, dat ook de Ghelamco Arena in Gent bouwde en nu op Antwerp een hoofdtribune aan het neerzetten is, kan een stadion construeren. Het zal alleen razendsnel moeten gaan, want de UEFA verlangt dat het stadion er staat in de zomer van 2019, één jaar voor het EK. Ghelamco gelooft en belooft dat dit mogelijk is.

Nieuw stadion ná EK

Bondsvoorzitter Gerard Linard en CEO Koen De Brabander weigerden het gisteren te bevestigen, maar de stemmen die wij horen, wijzen erop dat men binnen de voetbalbond steeds pessimistischer wordt over het EK 2020. Men gelooft dat er in Brussel een stadion komt, maar nooit vóór dat EK. Ghelamco had het graag klaar gehad tegen dan, maar voor de Vlaamse bouwheer is het er vooral om te doen het stadion te bouwen, het maakt minder uit tegen wanneer.

“We zullen zowel bij de ­UEFA als bij de Vlaamse overheid nog wat druk proberen te zetten, maar de eind­beslissing ligt niet bij ons”, aldus CEO De Brabander. De tijd van Michel D’Hooghe, die zetelde in de hoogste organen van FIFA en UEFA, is voorbij. België heeft op dat niveau geen enkel zwaargewicht meer.

Voor het vergunningsproces geeft Grimbergen, waar het stadion gebouwd moet worden, maandag overigens een advies – een van de vele. Tijdens haar openbaar onderzoek kreeg de gemeente alvast een indrukwekkend aantal bezwaarschriften binnen: 1.275 in totaal.