Ongezien: 27 buitenlandse scouts voor Charleroi-KV Mechelen

Het is Super Friday blijkbaar. Het duel tussen Charleroi en KV Mechelen is geen topaffiche, maar toch zakken de buitenlandse (sub)topclubs in groten getale af naar Mambour. Ze zijn met 27 in totaal, ongezien voor zo’n match. De belangrijkste: Barcelona, Sevilla, Manchester United, Arsenal, Newcastle, Dortmund, Leverkusen, Stuttgart, Inter, Fiorentina, Lille, Ajax en PSV.

Ze zitten er voor twee revelaties. De Peruviaanse spelmaker Cristian Benavente (23), die al zes keer scoorde voor Charleroi. Maar vooral de Burkinese topscorer van Malinwa, Hassane Bandé (19), die al acht keer scoorde. Sevilla, Newcastle en PSV kwamen hem al vaker bekijken. Ook Benfica, Valencia en Atlético Madrid hebben hem op de radar. Nu wil het toeval dat Bandé op de bank zit. Hij was gisteren pas terug van de nationale ploeg en had nog last van de voet. “Als hij maar 99 procent is, start hij niet”, zei trainer Jankovic.