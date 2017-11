Christian Benteke is eindelijk klaar om comeback te maken

Rode Duivel Christian Benteke is klaar om zijn terugkeer te vieren, zaterdag (om 16u00) in de competitiewedstrijd tegen Everton. Dat liet zijn team, Crystal Palace, donderdag weten op haar website. Benteke was zeven weken uit met een knieblessure.

Benteke moest op 23 september in de partij bij Manchester City (5-0) vroegtijdig het terrein verlaten met een knieblessure. Die is nu verleden tijd, deelt Crystal Palace mee. “Christian heeft de hele week kunnen trainen, wat heel positief is”, opende Palace-manager Roy Hodgson. “We hopen dat hij een grote rol voor ons kan spelen, maar we mogen niet vergeten dat hij zeven weken out is geweest. Maar hij is fysiek klaar voor de strijd en ik zie geen risico om hem niet te zetten. Hij heeft keihard gewerkt om opnieuw honderd procent fit te worden.”

Benteke miste bij de Rode Duivels de laatste twee kwalificatiewedstrijden, in Bosnië (3-4) en thuis tegen Cyprus (4-0), en de oefenpartijen afgelopen week tegen Mexico (3-3) en Japan (1-0).

Crystal Palace is aan een dramatisch seizoen bezig in Engeland. De Londenaars staan momenteel laatste, met vier punten uit elf partijen. Goals van recordtransfer Benteke zouden dus meer dan welkom zijn.